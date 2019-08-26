Корреспонденты ФАН получили аккредитацию для работы в Ливии

Триполи, 26 августа. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Альгис Микульскис и Владимир Малянов получили аккредитацию Главного управления связи и информации Ливии на осуществление журналистской деятельности в стране.

В понедельник в Триполи состоялась встреча корреспондентов ФАН с главой пресс-службы МИД Ливии Абделем Фаттахом Мхани. Представитель внешнеполитического ведомства Ливии обещал содействовать российским журналистам в освещении ситуации с задержанными в Ливии россиянами.

«Мы не думали, что все окажется настолько просто. Ждали бюрократических проволочек, массы вопросов и подозрений. Однако на деле вся процедура аккредитации в МИД заняла не более часа. Мы заполнили анкеты, сфотографировались, получили новенькие аккредитации, обещание содействия в выяснении судьбы наших соотечественников и пожали друг другу руки. Немаловажно то, что не встретила отказа и наша просьба о сопровождающем от ливийских спецслужб, ведь для нас важно действовать строго в соответствии с местными законами. В общем, Ливия в лице представителя своего внешнеполитического ведомства на сегодняшний день показала себя с самой лучшей стороны. Значит, будем работать!» — сообщили журналисты редакции после оформления необходимых документов.

Напомним, целью командировки сотрудников ФАН в Ливию является информирование российской общественности о ситуации в стране. Корреспонденты ФАН тщательно готовились к командировке в африканскую страну, была проведена серьезная работа по оформлению всех необходимых документов. Сотрудники ФАН находятся на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД России и МИД Ливии.

В мае текущего года в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они занимались социологическими исследованиями в этой неспокойной стране. Шугалей и Суэйфан въехали на территорию Ливии законно, соблюдая все дипломатические, таможенные и пограничные требования.