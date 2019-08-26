Касамара отказалась от дебатов с Соболь, напомнив о попавших за решетку студентах

Москва, 26 августа. Проректор Высшей школы экономики и кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара отказалась от дебатов с одиозной протеже блогера Навального Любовью Соболь. О своем отказе от диалога Касамара сообщила на своей странице в Facebook.

Предложение Соболь Касамара расценила как попытку повысить политизацию студенческого сообщества, а она, по ее словам, сейчас и так «зашкаливает». Она напомнила, что один из студентов Егор Жуков обвиняется в организации массовых беспорядков 27 июля в Москве и находится под стражей, арестован и еще один студент Артем Тюрин.

«Очень прошу не обострять ситуацию еще более», — добавила Касамара.

Проректор ВШЭ также указала на то, что дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников, а они с Любовью Соболь находятся в заведомо в неравных позициях, а значит дебаты между ними невозможны. Однако Касамара не исключила их возможное проведение в дальнейшем.

«Я готова начать с ней диалог в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся», — заключила она.

Ранее экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов заявил, что Соболь вызвала Касамару на дебаты под давлением своего наставника Алексея Навального, который вышел из СИЗО и не знает, как привлечь внимание к себе и своей протеже. До этого Соболь получила отказ МГИК в регистрации кандидатом на выборы из-за подписей мертвых. После этого она устроила фейковую голодовку, неоднократно призывала к организации запрещенных акций, за что была оштрафована почти на миллион рублей. Участником одного из незаконных сборищ «оппозиции» стал студент ВШЭ Егор Жуков.

Напомним, в 45-м округе Москвы на выборы депутатов Мосгордумы баллотируются Валерия Касамара, Михаил Конев, Магомет Яндиев и Евгений Турушев.