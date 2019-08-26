Иосиф Пригожин рассказал о семейной драме с младшим сыном Валерии

Москва, 26 августа. Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему не нравится избранница младшего пасынка Арсения.

Продюсер рассказал о семейной драме с блудным сыном Валерии, который ушел из дома из-за своей девушки. По его словам, четыре года назад младший сын Валерии Арсений Шульгин начал встречаться с моделью Анной Аверьяновой, которая более известная публике под псевдонимом Анна Шеридан. Пригожин и Валерия скептически относились к избраннице младшего сына, так как в тот момент Арсению было всего лишь 16 лет.

Отношения с Аверьяновой оказали негативное влияние на Арсения, в результате чего молодой человек забросил учебу и занятие музыкой, а также ушел из дома. Арсений устроился на работу, чтобы доказать родителям, что он может справиться и без их помощи. Пригожин и Валерия просили девушку повлиять на их сына, однако это не дало результата.

«Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно. Да, Арсений в какой-то момент вернулся домой. Поцеловал дверь и снова ушел. Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — отметил продюсер.

По словам Пригожина, супруга смирилась с выбором сына, однако ему по-прежнему не нравится избранница Арсения.

Стоит отметить, что избранница старшего сына Валерии пришлась по душе Пригожину. Недавно Артемий Шульгин женился на Наталье Коренной. Девушка является дочерью Кристины Коренной, которая ранее возглавляла предприятие «Кузнецкие ферросплавы». При этом Пригожин подчеркивает, что его не интересует происхождение невестки.