Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые

Большое количество людей с ожирением в России — результат работы отечественной пищевой промышленности. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил главный врач столичной городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

«Давайте по-взрослому. Мы толстые не потому, что мы хотим жрать. И не потому, что у нас такая генетика. Это — последствия работы пищевой промышленности, вот и все», — заявил Мясников, отвечая на вопрос, как можно сократить число страдающих ожирением в России.

По его словам, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не изменится предложение на рынке.

«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.

Кроме того, доктор Мясников назвал бесполезными усилия тех, кто учит людей худеть.

«У нас в геометрической прогрессии растет число диетологов, советчиков, как худеть. И в такой же прогрессии не уменьшается, а, наоборот, растет количество ожиревших. Надо принимать государственную программу», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза. В частности, если в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона человек с диагнозом ожирение, то в 2018 году такой диагноз получили уже свыше двух миллионов россиян.

Лидером по числу людей с ожирением в прошлом году стал Алтайский край — в этом регионе на 100 тысяч человек пришлось 5566,9 случая ожирения.