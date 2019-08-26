Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые

47
0 Оставить комментарий

Стоит ли начинать худеть?

Большое количество людей с ожирением в России — результат работы отечественной пищевой промышленности. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил главный врач столичной городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

«Давайте по-взрослому. Мы толстые не потому, что мы хотим жрать. И не потому, что у нас такая генетика. Это — последствия работы пищевой промышленности, вот и все», — заявил Мясников, отвечая на вопрос, как можно сократить число страдающих ожирением в России.

По его словам, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не изменится предложение на рынке.

«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач. 

Доктор Мясников

Кроме того, доктор Мясников назвал бесполезными усилия тех, кто учит людей худеть.

«У нас в геометрической прогрессии растет число диетологов, советчиков, как худеть. И в такой же прогрессии не уменьшается, а, наоборот, растет количество ожиревших. Надо принимать государственную программу», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза. В частности, если в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона человек с диагнозом ожирение, то в 2018 году такой диагноз получили уже свыше двух миллионов россиян.

Лидером по числу людей с ожирением в прошлом году стал Алтайский край — в этом регионе на 100 тысяч человек пришлось 5566,9 случая ожирения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров