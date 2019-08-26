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Зеленский еще не получил новую методичку от Запада, заявил украинский журналист

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Зеленский еще не получил новую методичку от Запада, заявил украинский журналист

Москва, 26 августа. Украинский журналист Владимир Скачко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не получил новую методичку от Запада, поэтому не знает, что отношение к его стране в мире изменилось. Такими соображениями Скачко поделился в эфире телеканала «Россия 1», проанализировав речь Зеленского, которую он произнес во время празднования Дня независимости Украины.

Напомним, выступая 24 августа, украинский лидер вспомнил о евромайдане, а также не обошел вниманием события вокруг Крыма и Донбасса, сравнив данную ситуацию с похищением детей. При этом Зеленский выразил надежду, что «похищенные дети» когда-нибудь вернутся.

«Это чудовищная смесь унылой панихиды с разухабистой свадьбой в Малиновке. <…> Это говорит о том, что человек до сих пор не понимает, что изменилась ситуация на Украине, изменилась ситуация вокруг Украины, изменилось отношение в мире к Украине. Украину хотят замирить, потому что она стала мешать серьезным игрокам налаживать новый миропорядок. Ему просто, видимо, не спустили еще методичку, а ему периодически спускают. Сегодня Соломенский суд обязал возбудить уголовные дела не только против [Петра] Порошенко (бывший президент Украины, прим. ФАН), но и против Павла Климкина (министр иностранных дел Украины, прим. ФАН) за превышение служебных полномочий, за то, что они в своих речах подсовывают, в том числе президенту, вот такие дурацкие спичи», — заявил Скачко.

Отметим, что Владимиру Скачко пришлось покинуть Украину из-за преследования СБУ. Журналиста обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Крым отказался подчиняться новой власти, поэтому на полуострове провели референдум, в результате которого республика воссоединилась с Россией. Это решение поддержали более 90% жителей Крыма.

Также после госпереворота на Украине началась гражданская война. Жителей Донбасса, как и крымчан, не устроила новая власть, поэтому они попытались отделиться и провозгласили Луганскую и Донецкую Народные Республики. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске, однако перестрелки в Донбассе до сих пор продолжаются, несмотря на достигнутые соглашение о перемирии.

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Источник: Россия 1
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