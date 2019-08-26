Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин разъяснил временно исполняющему обязанности главы Башкирии Радию Хабирову смысл продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году.

Хабиров на встрече с главой государства сообщил, что в Башкирии появились иностранные инвесторы, в частности, недавно французская компания Savencia начала строительство в регионе предприятия по производству мягких сыров.

«Селяне так и говорят: «Вы держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это и правда работает», — сказал врио главы Башкирии.

Российский лидер объяснил Хабирову, что «это не санкции, это ответные меры».

Напомним, продовольственное эмбарго России действует с 2014 года. Эти меры были приняты в ответ на санкции Запада. Правительство приняло постановление, которое запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.