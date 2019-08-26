В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана на МАКС-2019



Москва, 26 августа. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибудет на Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковный город Жуковский, где его примет президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры глав двух стран пройдут 27 августа. На повестку будет вынесено сотрудничество России и Турции в военно-технической сфере. Помимо этого политики затронут политическое взаимодействие, совместную торговлю и сотрудничество в гуманитарной сфере. Безусловно, не обойдут стороной и острые международные вопросы.

Ранее краткий визит Эрдогана на МАКС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, во время переговоров Путин и Эрдоган обязательно обсудят обострение в сирийской провинции Идлиб, а также положение дел на Юго-Востоке Украины. По словам Пескова, российский лидер проявил обеспокоенность из-за активизации террористов в Идлибе и возросшей из-за этого угрозой нацбезопасности Турции.

