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В Совфеде дали совет Зеленскому, как не стать изгоем на Украине

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В Совфеде дали совет Зеленскому, как не стать изгоем среди украинцев

Львовский телеведущий Остап Дроздов назвал украинцев, проголосовавших за действующего президента страны Владимира Зеленского, «безмозглыми баранами». Он также отметил неудовлетворительный уровень жизни в государстве.

«Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», — сказал Дроздов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Зеленский уже достаточно продолжительный срок находится во главе государства, однако никаких внятных, конкретных шагов по улучшению жизни в стране до сих пор предпринято не было. Он с сожалением заметил, что Зеленский придерживается того же курса, что и его предшественник Петр Порошенко.

«Прошло 100 дней. В стране, где много потрясений и где голосовали за Зеленского, за некие серьезные изменения, какую-то перспективу, рассчитывали, что эти перемены наступят. Но не изменилась ни социальная, ни экономическая обстановка. Что касается политики, то это «Порошенко №2» с точки зрения риторики и отношения к очень многим серьезным процессам», — рассуждает парламентарий.

Сенатор констатировал, что Украина является полностью зависимой от Соединенных Штатов, это негативно сказывается на ее развитии и взаимоотношениях с Россией.

В Совфеде дали совет Зеленскому, как не стать изгоем среди украинцев

«Из того, что говорил Зеленский во время своей предвыборной кампании, ничего не реализовано. У таких оптимистов, как я, есть какая-то надежда, но суть по большому счету не поменялась. Не поменялись кураторы из Вашингтона, они по-прежнему держат все структуры власти Украины в своих руках. Поэтому ждать каких-то серьезных изменений не стоит», — продолжает Франц Клинцевич.

Он заметил, что высокий рейтинг Зеленского может ощутимо упасть, причем довольно быстро.

«Этот журналист обвинил в своем отчаянии свой народ. Это однозначно не контрпродуктивно, нужно просто понимать, что любовь народа очень переменчива. Все может поменяться за год», — предостерегает член верхней палаты парламента.

Политик заметил, что пока Зеленский не несет полной ответственности перед украинцами, но уже в ближайшее время ситуация кардинально поменяется. Клинцевич также дал совет президенту Украины.

«Зеленский выиграл президентские выборы, парламентские выборы. Сейчас он сформирует правительство, и ему однозначно придется отвечать перед людьми за стабильность, перспективы, благосостояние, о котором мечтает народ. Если этого не произойдет, он станет изгоем», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре, за него проголосовало более 70% избирателей. Официально он вступил в должность 20 мая 2019 года.

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