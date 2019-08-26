Порошенко назвал «формулу независимости» Украины

Киев, 26 августа. Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на «огромное количество атак» на украинский язык, армию и новую церковную структуру — так называемую Православную церковь Украины — после его ухода из власти.

По мнению бывшего главы страны, «формула независимости» Украины заключается в трех составляющих: армии, языке и вере.

«К сожалению, фундаментальные изменения не стали не необратимыми, и мы все еще должны их защищать», — сказал лидер партии «Европейская солидарность» в интервью телевизионному каналу «Украина».

По мнению Порошенко, «в условиях, когда отменяются парады, сокращается уровень социальной защищенности украинских военных буквально идет атака на роль украинского воина и украинской армии». Атакой на ПЦУ экс-глава страны назвал судебные иски в ее адрес, а также некие действия сотрудников силовых служб. Что касается атаки на украинский язык, то это, по его словам, «планы отменить языковые квоты в теле- и радиоэфирах и закон о языке».

Напомним, на Украине в этом году 24 августа в новом формате отметили День независимости: по предложению шестого президента Украины Владимира Зеленского вместо традиционного военного парада в центре украинской столицы прошло «шествие достоинства» без участия военной техники. Экс-глава страны Порошенко не пришел на это мероприятие.

Зеленский во время торжественных мероприятий по случаю Дня независимости страны ни единого разу не произнес слов «Россия» и «агрессор». Украинский лидер указал на то, что его утро начинается с чтения сводок из зоны проведения так называемой «ООС». При этом, по его словам, он хотел бы начинать рабочий день с чтения сообщений о числе родившихся на Украине детей.