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Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

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Назван состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

Москва, 26 августа. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав отборочного турнира Евро-2020 с командами Казахстана и Шотландии. Список футболистов опубликован в Twitter-аккаунте национальной команды.

Тренер сборной вызвал на предстоящие матчи форварда чешского клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко и защитника голландского «Витесса» Вячеслава Караваева.

В настоящее время россияне имеют в активе девять очков после четырех туров и находятся на втором месте в турнирной таблице в группе I. Первое место в группе занимает команда Бельгии — 12, третью строчку занимают казахские футболисты, замыкает квартет сборная Шотландии — 6.

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Источник: Twitter
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