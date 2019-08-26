В Xiaomi подтвердили разработку смартфона Redmi K30 с поддержкой 5G

Пекин, 26 августа. Вице-президент китайской компании Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг заявил, что компания разрабатывает смартфон Redmi K30, который будет поддерживать 5G, сообщил известный индийский инсайдер Мукул Шарма.

Официальная презентация новой линейки Redmi Note 8 — Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi 8 — назначена на 29 августа. Однако, как стало известно, компания уже работает над производством новых гаджетов. Речь идет о смартфонах Redmi K30 и Redmi K30 Pro.

В соцсети Weibo было опубликовано подтверждение этой информации. Лу Вейбинг официально заявил, что линейка Redmi K30 будет полностью поддерживать 5G.

На данный момент эксперты гадают, поступят ли в продажу Redmi K30 и Redmi K30 Pro до конца этого года или их премьеру перенесут на 2020 год.

16 августа Xiaomi объявила в России старт продаж Mi A3. Презентация гаджета вошла в программу масштабного фестиваля электронной музыки Alfa Future People. Производители отметили, что смартфон создан при сотрудничестве с Google по программе Android One.

В китайской компании также обратили внимание на старт продаж трех экосистемных продуктов — портативного аккумулятора Mi Powerbank 3 с емкостью 20 тысяч мАч, беспроводных наушников Mi True Wireless Earbuds и беспроводного пылесоса Mi Handheld Vacuum Cleaner. Однако, по мнению экспертов, главной особенностью устройства стала тройная 48-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом.