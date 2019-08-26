Военный эксперт назвал заявление Китая о гонке вооружений «зовом к разуму США»

Правительство Китая настаивает на прекращении провоцирования Соединенными Штатами новой гонки вооружений. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков считает, что фактически холодная война уже идет. По словам эксперта, сейчас мы можем наблюдать много признаков холодной войны между СССР и США, которая была в 1991 году.

Представитель МИД Китая также прокомментировал испытания американской ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что пуск ракеты в США демонстрирует истинную цель выхода Вашингтона из ДРСМД — развязать себе руки и «достичь одностороннего военного превосходства».

«Такой шаг приведет к новому витку гонки вооружений и усилению военной конфронтации», — предупредил Гэн Шуан.

Он отметил, что действия США оказали серьезный негативный эффект на региональную и международную безопасность.

«Призываем США отказаться от мышления времен холодной войны и игр с нулевой суммой, проявлять сдержанность, честно соблюдать действующий международный режим в сфере ограничения вооружений и тем самым внести вклад в глобальный стратегический баланс и стабильность, а также международный и региональный мир», — заявил представитель МИД КНР.

Леонков отмечает, что участились полеты стратегических разведывательных самолетов, возросло количество военных учений на границах противостоящих стран, стали декларироваться существующие угрозы, увеличились военные бюджеты. Так, у стран НАТО и США военные бюджеты значительно выросли по сравнению с тем, что было 20 лет назад.

«Кроме того, сейчас происходят разрывы договоров, которые являлись сдерживающим фактором и гарантом мировой безопасности. Все это мы наблюдаем. Поэтому следовало ожидать эту гонку вооружений. Очевидно, что Китай указывает на разрушение стабильности и безопасности в мире, которая присутствовала с 1990-х годов. Также США ставят под удар договор СНВ-3, который ограничивает количество носителей ядерного оружия», — заявил Леонков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт подчеркивает, что крылатые ракеты раньше были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности. США недавно испытали ракету, которая запрещена ДРСМД. Тем не менее все знали об этом шаге США.

«Американцы выполняют свою миссию по доминированию в мире. Они считают, что им нужно выровнять баланс между Россией и Китаем, имея равное количество боезарядов. Выйдя из договора ДРСМД, США заверили, что могут продлить его, если Россия надавит на Китай, после чего он пойдет на соглашение. Китай на это соглашение не пошел. Поэтому Штаты под предлогом несговорчивости Китая начали производить кучу ракет. США скоро будут демонстрировать ракеты средней дальности», — рассказал Алексей Леонков.

США, выходя из ДРСМД, говорили о наличии большого количества ракет средней дальности у Китая, указывает эксперт. Позже Китай заявлял, что наращивать количество этих ракет он не собирается.

«Но слова китайской стороны не были услышаны в США. Сейчас Китай продолжает взывать к разуму США на предмет того, что гонка вооружений бессмысленна. В мире сейчас и так достаточно оружия, которое может его сделать невозможным для существования людей», — сообщил собеседник ФАН.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва разочарована испытаниями в США ракеты средней дальности наземного базирования, которые противоречат Договору о РСМД.

Напомним, Пентагон обнародовал видеозапись, на кадрах которой запечатлены испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Она была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот запуск был первым после выхода Вашингтона из договора. Сообщалось, что пуск ракеты состоялся с острова Сан-Николас.

Действие Договора о РСМД подошло к концу 2 августа 2019 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД в 2018 году. Американская сторона заявляла, что Москва якобы нарушает положения этого соглашения. Москва же неоднократно уличала именно Вашингтон в нарушении условий договора.