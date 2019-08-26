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Россия и Украина договорились о дате обмена удерживаемых граждан

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Россия и Украина договорились о дате обмена удерживаемых граждан

Киев, 26 августа. Россия и Украина согласовали дату проведения обмена удерживаемых граждан, заявил адвокат нескольких находящихся на Украине россиян Валентин Рыбин.

Рыбин представляет на Украине интересы Максима Одинцова, Евгения Мефедова и Александра Баранова. Он подчеркнул, что точные списки, кто попадет под обмен между странами, «пока не утверждены». Однако Москва и Украина согласовали дату проведения акции.

«Дата обмена известна, — приводит слова адвоката ТАСС, — ждем».

Защитник уточнил, что пока дата будущего обмена  не подлежит разглашению.

Россия и Украина договорились о дате обмена удерживаемых граждан

На прошлой неделе появилась информация о том, что осужденные на Украине граждане России Одинцов и Баранов, вероятнее всего, будут помилованы. 

Напомним, в феврале 2018 года Подольский районный суд Киева приговорил российских военных Баранова и Одинцова к 13 и 14 годам лишения свободы. Россиян на Украине обвинили в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Следственный комитет России, в свою очередь, инициировал дело о похищении граждан Россиии украинскими спецслужбами.

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