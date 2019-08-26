Жена Мамонова рассказала о его состоянии после операции

Москва, 26 августа. Российский актер и музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию. Об этом сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

По ее словам, утром Мамонову провели операцию. В настоящее время состояние артиста стабильное.

«Все хорошо, он даже мне позвонил. Операцию сделали, состояние стабильное», — пояснила она.

Напомним, 24 августа Петр Мамонов был доставлен в московскую городскую клиническую больницу №1 им. Н. И.Пирогова — артист перенес инфаркт миокарда. Ему стало плохо в деревне, которая находится в 140 километрах от Москвы. По словам супруги Мамонова, она побоялась вызывать медиков, поэтому они самостоятельно отправились в больницу.

«Мы были в деревне. У нас там дом, 140 км от Москвы. Я почему-то не доверила, чтобы там вызывать скорую. Три часа на дорогу потеряли, чтобы до Москвы доехать», — указала она.

В настоящее время 68-летний артист находится в реанимации. На странице Мамонова в Facebook сообщается, что все ближайшие выступления были отменены.

Петр Мамонов является актером, поэтом, музыкантом и радиоведущим. Основатель и лидер андеграундной рок-группы «Звуки Му» получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Игла», «Такси-Блюз», «Царь» и других. Был отмечен множеством наград за роль в фильме «Остров».