Пугачева назвала Лободу новой примадонной России

Москва, 26 августа. Известная советская и российская певица, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева «благословила» певицу Светлану Лободу стать своей преемницей. Видео опубликовала Лобода в Instagram.

Выступившая на фестивале «Новая волна» Лобода поблагодарила композитора Игоря Крутого за песню, а Пугачеву – за благословение. Певица опубликовала видео, на котором Пугачева «благословляет» Лободу стать новой примадонной.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени», — сказала Пугачева, указав на Лободу.

Пугачева и Лобода давно находятся в дружеских отношениях. Так, 36-летняя певица является частным гостем в доме Пугачевой, а примадонна посещает концерты Лободы, пишет «Вечерняя Москва».

Поклонники Лободы в комментарии отметили, что певица действительно заслужила стать новой примадонной, а «благословление» Пугачевой это лишь подтвердило.

«Всегда говорил, что Светлана Сергеевна дубль два Алла Борисовна! Такая же великая, талантливая революционерка и полное олицетворение успеха», — написал поклонник.

Ранее Лобода удивила поклонников идеальным шпагатом на траве. 36-летняя артистка в Сети выложила изображение, на котором сидит в шпагате. Она запечатлена сидящей на траве в спортивном топе и коротких шортах. В комментариях поклонники исполнительницы удивились тому, как она все успевает.