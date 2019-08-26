Путин похвалил традиции башкирской школы дзюдо

Москва, 26 августа. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в Башкирии создана сильная школа для подготовки дзюдоистов. Таким мнением глава государства поделился на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым.

«Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил [в город Салават]. Хорошая школа, соревнования проводили хорошие», — рассказал Путин.

Хабиров, в свою очередь, сообщил президенту РФ, что в Башкирии сейчас хорошо развивается борьба как вид спорта.

«Сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике. Будем готовиться к этому событию», — отметил исполняющий обязанности главы региона.

Напомним, в марте 2019 года Владимир Путин поздравил Башкирию со столетним юбилеем со дня образования республики. Глава государства отметил, что регион является одним из лидеров среди субъектов РФ.

Также президент подчеркнул, что Башкирия наращивает «свой инновационный потенциал» благодаря труду жителей республики и правильным управленческим решениям». Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что «любовь к родному краю и стремление внести свой вклад в его процветание» помогут реализовать все намеченные в интересах республики планы.