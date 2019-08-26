Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Москва, 26 августа. Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.

Лидер РФ внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия кандидатуры временно исполняющего обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова, депутата Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана и старшего специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова. Соответствующую информацию передает пресс-служба парламента республики.

В конце июля сообщалось, что секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Напомним, выборы глав российских регионов пройдут в РФ 8 сентября. Депутаты местных парламентов должны будут выбрать кандидата из списка, предложенного президентом. В общей сложности в 2019 году будет выдвинуто 13 кандидатов на должность глав регионов.