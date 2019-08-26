Санкт-Петербург, 26 августа. Всероссийский молодежный форум «Выше крыши» завершился в Петербурге. На официальной церемонии закрытия мероприятия были объявлены результаты кадрового конкурса «Мой город — мои возможности». Также были названы имена победителей грантового конкурса Росмолодежи.

Перед оглашением имен победителей во второй день форума прошло более 20 мероприятий с участием представителей бизнеса, искусства, науки, спорта, органов власти и общественных организаций. Для участников форума работали несколько пространств, в том числе спортивная площадка и зона технологий. На главной площадке развернулась сессия «Санкт-Петербург — город возможностей», участники которой обсудили главные тренды развития городского пространства, а представители власти поделились грандиозными планами.

«Мы начинаем разворачиваться в сторону парков и публичных пространств, и сегодня планы у города грандиозные. Сейчас идут дискуссии по арт-парку, который будет создан на берегу Невы вместо судебного квартала. Там будут проходить выставки современного искусства», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева в свою очередь заметила, что властям часто не хватает консолидации жителей для реализации городских инициатив.

Российский художник-каллиграф, основатель направления «каллиграфутуризм» Покрас Лампас тоже принял участие в сессии. Он рассказал, как при грамотном подходе из бывших промышленных площадок рождаются новые культурные пространства, которые становятся центрами притяжения молодежи.

Развитие городских пространств также обсуждали участники сессии «Наше пространство. Лучшая версия себя». Спикеры рассказали о своих кейсах и историях успеха в условиях современного мегаполиса.

«Город — это люди. Мы сами можем влиять на пространство», — отметила модератор сессии, блогер Наталья Камолинкова.

Вице-губернатор Северной столицы Максим Шаскольский обратил внимание на динамичность современного города и жизни в нем. Он подчеркнул, что необходимо быть готовыми к изменениям и управлению ими.

Личным опытом развития бизнеса поделились основатель сервиса YouDo Денис Кутергин и ресторатор Павел Чесноков. Раскрытие их кейсов сопровождалось полезными лайфхаками, которые могут помочь молодым людям, планирующим встать на путь предпринимательства.

Участники сессии «Эпоха глобализации и массмедиа: идентичность города» обсудили, как ориентироваться в современном медиапространстве. Эксперты в области социальных медиа провели ворк-шопы по «раскручиванию» ресурсов в соцсетях.