Как Америка спровоцировала анархию и беспредел на улицах Гонконга

Практически все американские политики — представители как исполнительной, так и законодательной власти, сторонники республиканцев и демократов — поддержали протесты в Гонконге «за свободу и демократию». И эта поддержка лишь усиливается. По мере нарастания напряженности на юго-востоке Китая вмешательство США в гонконгское противостояние становится все более интенсивным.

Последние несколько месяцев США жонглируют призывами на разных уровнях к обеспечению демократических свобод. А также предназначенными лично председателю КНР Си Цзиньпину «лайфхаками» по урегулированию ситуации. При этом Вашингтон параллельно финансирует ответственные за беспорядки в Гонконге некоммерческие организации, шантажирует правительство Китая переговорами в сфере торговли и пытается направить в порты Южно-Китайского моря корабли ВМС США.

Главный месседж, который американская политическая элита передает через океан: нельзя допустить жестокости в отношении митингующих в Гонконге, жестокость — это плохо. О том же, как квалифицировать методы самих митингующих, забрасывающих камнями полицейских и общежитие для их семей, калечащих неугодных им журналистов и, в конце концов, незатейливо садящихся на асфальт перед машиной скорой помощи, — обо всем этом ни в одном из миролюбивых заявлений американских политиков нет ни слова.

Хроника навязчивого «невмешательства»

Начать стоит, как водится, с денег.

Основанный в США еще при Рональде Рейгане «Национальный фонд демократии» (NED) регулярно финансирует действующие на территории Китая некоммерческие организации.

Так, по информации самого NED, размещенной на их сайте, в 2018 году организация предоставила 155 000 долларов «Центру солидарности» и 200 000 долларов — «Национальному демократическому институту» (NDI) по международным делам для работы в Гонконге, а также 90 000 долларов напрямую гонконгскому «Центру юстиции». Кроме того, NDI получил 650 000 долларов в 2016 и 2017 годах, а «Центр юстиции» — 459 865 долларов с 2015 по 2017 годы.

Как сообщил в августе японский журнал Sentaku, ЦРУ при поддержке американского фонда было в сговоре с главарями недавних беспорядков в Гонконге, оказывая им финансовую и стратегическую поддержку.

Посмотрим теперь, как нагло, бесцеремонно и навязчиво ведут себя американские политики, сующие нос во внутрикитайские дела.

11 июня

Через несколько дней после начала протестов в Гонконге спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала на своем официальном сайте преисполненное гордости за жителей этого китайского региона заявление.

«Сердца всех свободолюбивых людей были тронуты мужеством одного миллиона мужчин и женщин Гонконга, которые вышли на улицы в воскресенье, чтобы мирно потребовать свои права, защитить свой суверенитет и осудить этот ужасный законопроект об экстрадиции (проект закона о выдаче из Гонконга в материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске, для судебного разбирательства был приостановлен после начала волнений. — Прим. ФАН)», — говорится в заявлении.

Напрямую угрожая пересмотром существующих отношений между США и Гонконгом в случае утверждения закона об экстрадиции, Пелоси заявила, что Америка «стоит вместе с народом Гонконга».

29 июля

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Вашингтоне, выразил надежду на то, что «китайцы поступят правильно» в управлении протестами в Гонконге. Он уточнил при этом, что «правильно», в понимании США, означает принять сторону протестующих.

6 августа

Нэнси Пелоси снова оказалась взволнована событиями в Гонконге.

«Народ Гонконга посылает волнующий сигнал миру: мечты о свободе, справедливости и демократии никогда не могут быть уничтожены несправедливостью и запугиванием», — заявила глава Палаты представителей.

12 августа

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл попытался напомнить Пекину о недопустимости жестокости в отношении народа Гонконга.

«Любые насильственные репрессии были бы абсолютно неприемлемы. Как я уже сказал в Сенате: мир наблюдает», — угрожающе призвал к доброте Макконнелл.

Судя по всему, он намекал на большой опыт США по свержению «диктаторов» и доставке «демократических ценностей» по всему миру с помощью ракетно-бомбовых ударов.

13 августа

Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о работе американской разведки у границ Китая.

«Наша разведка сообщила нам, что китайское правительство перебрасывает войска к границе с Гонконгом. Все должны быть спокойны и в безопасности!» — написал президент США.

В тот же день стало известно, что Китай отказал в доступе двум кораблям ВМС США, которые собирались причалить в портах Гонконга.

«Китайское правительство отклонило запросы о посещении портов Гонконга USS Green Bay и USS Lake Erie, которые должны были прибыть в ближайшие несколько недель», — сообщил командующий Нейт Кристенсен, заместитель пресс-секретаря Тихоокеанского флота ВМС США.

Тогда же Трамп посвятил Гонконгу еще несколько твитов. В частности, он сделал репост фотографии протестующих, почему-то размахивающих не флагами своего административного района, а флагами США. И тут же изумился реакции на все, что происходило ранее, включая оказавшиеся на митингах звездно-полосатые флаги.

«Многие обвиняют меня и Соединенные Штаты в проблемах, происходящих в Гонконге. Я не могу себе представить, почему?» — показушно удивился Трамп.

14 августа

Уже на следующий день этот поклонник Twitter-дипломатии обратился к теме переговоров по торговой сделке США и Китая, в которой, по мнению Трампа, Пекин заинтересован больше Вашингтона.

«Тысячи компаний уходят (из Китая. — Прим. ФАН). Конечно, Китай хочет заключить сделку. Пусть они сначала гуманно поработают с Гонконгом!» — написал Трамп.

И тогда же добавил еще одну запись, посвященную уже лично председателю Си.

«У меня нет никаких сомнений в том, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он может это сделать. Личная встреча?» — написал президент.

Советник президента Трампа по национальной безопасности в ту же среду поделился собственным предупреждением в адрес китайских властей.

«Настроение в Конгрессе очень неустойчиво в этот момент, и неверный шаг китайского правительства, я думаю, вызовет взрыв на Капитолийском холме», — заявил Джон Болтон в интервью Voice of America.

Заодно он вспомнил про студенческие протесты 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

15 августа

В этот день президенту США показалось, видимо, что он давно ничего не писал о Гонконге в своем Twitter.

«Если бы президент (так в тексте! — Прим. ФАН) Си встретился непосредственно и лично с протестующими, то гонконгская проблема была бы благополучно решена. Я не сомневаюсь!» — по-отечески посоветовал Трамп.

Похоже, он уповал при этом на диалог главы КНР с неработающей молодежью и студентами. Которые сначала слишком увлеклись, избивая людей и парализуя транспортные артерии своего же родного Гонконга, а потом попытались за это извиниться — через плакаты с орфографическими ошибками.

Именно эта социальная группа, как видно из видео- и фоторепортажей, а также свидетельств очевидцев, составляет основную движущую силу гонконгского протеста.

18 августа

Свои многократно озвученные условия шантажа Китая Трамп повторил и в общении с журналистами.

«Я думаю, что это (разрешение конфликта Пекин—Гонконг по сценарию США. — Прим. ФАН) было бы очень хорошо для торговой сделки, о которой мы говорим», — напомнил Трамп.

19 августа

Майк Помпео в интервью The Story заявил, что продемократическое протестное движение Гонконга «всего лишь добивается свободы».

А вице-президент Майк Пенс во время своего выступления в Детройте еще раз подчеркнул, что шансы на торговую сделку с Китаем могут уменьшиться.

22 августа

Уже упомянутый Митч Макконнел пригрозил властям Китая «реальной и болезненной расплатой» за нехорошее поведение в специально написанной им по этому поводу статье для Wall Street Journal под названием «Мы стоим вместе с Гонконгом».

Автор при этом проговорился, что раздражает американских политиков не столько внутрикитайский конфликт, сколько стремление Пекина к господству за рубежом.

«Мир не останется равнодушным к жестокой практике Китая, от внутреннего угнетения до стремления к гегемонии за рубежом», — пишет Макконнел.

Длинный список заявлений политиков США по сугубо внутрикитайской повестке продолжает пополняться. Можно констатировать, что американское правительство и Конгресс не только официально признали факт своего вмешательства в суверенные дела Китая, но и принялись публично подливать масло в огонь гонконгских беспорядков.

«Борьба за независимость» под флагами США и Британии

Гонконг, долгое время бывший британской колонией, получил свободу только в конце прошлого века. В 1997 году специальный административный район вошел в состав КНР с сохранением полномочий по внутреннему управлению территорией. Принцип «одна страна — две системы» сохранил за властями Гонконга контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой.

Протесты в Гонконге начались 9 июня. Поводом стал инициированный местными властями законопроект об экстрадиции из Гонконга на территорию материкового Китая подозреваемых в нарушении законодательства. Уже 15 июня глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но ожесточенные протестные акции продолжаются третий месяц.

Правительство Тайваня, самоуправляемого острова, который Китай считает своей территорией, также решительно поддерживает беспорядки.

Протестующие отметились захватом в заложники и жестоким избиением китайского «шпиона», которого они сочли за корреспондента государственной Global Times, очевидно полагая, что в прогрессивном обществе так и положено поступать с журналистами неугодных СМИ. Позднее выяснилось, что «шпион» был обычным жителем соседнего города Шэньчжэнь, который просто посещал Гонконг.

Наиболее яростные участники «мирного протеста» нападали на полицейских, закидывали камнями общежитие для их семей, разжигали картонные баррикады, захватывали местный парламент и оккупировали аэропорт. Они сорвали и потопили в заливе флаг КНР — но и знамя родного Гонконга облили черной краской.

«Лично я сражаюсь на передовой и не думаю, что мирные протесты могут работать в настоящее время», — поясняет агрессивные методы борьбы один из них оппозиционеров.

Впрочем, это хаотичные, не ограниченные здравым смыслом беспорядки сопровождались четко сформулированными требованиями, которые, правда, постоянно менялись.

Список требований протестующих за это время заметно расширился. «Борцы за свободу» начали требовать отставки мэра и освобождения всех задержанных за беспорядки участников митингов.

Как отмечает долгое время живущий в Гонконге бизнесмен и преподаватель учебного центра Advanced Training Руслан Карманов в своем аккаунте «ВКонтакте», сейчас и эти лозунги из-за своей абсурдности уходят в небытие. Акцент смещается на протест против полицейской жестокости.

«Рано или поздно даже самый упоротый последователь, даже находящийся в состоянии постоянной инициированной снаружи ажитации, когда рядом постоянно кто-то его подначивает «давайте-ка попрыгаем в ритм, скандируя кричалку», устанет, оглядится по сторонам и поймет, что происходит полная ... Идеальный финал — это полное забвение стартовой причины и переключение протеста на портосовское «Я дерусь, потому что я дерусь», — пишет Карманов.

То, что протестующие сражаются не за свободу и независимость, стало очевидным после появления первых кадров с флагами США и Британии в руках митингующих. Флаг бывшего колонизатора в руках «свободолюбивых», по мнению американских политиков, граждан вызвал много вопросов даже среди самого населения Гонконга. Тем более что абсолютное большинство жителей этого региона ненавидит затянувшиеся протесты — да и крики о демократии, которые мешают им жить и работать.

«Будь то небольшой магазин на улице или торговый центр, большинству из них пришлось сократить рабочие часы, поскольку они ждут, когда протестующие уйдут», — рассказала в интервью CNN Айрис Панг, экономист из Большого Китая в ING.

Карманов в своем аккаунте рассказывает о недавней статье местного журналиста Йондена Лхатоо, посвященной «американским флагам, спивателям американского гiмна, обладателям костюмов Капитана Америки, Суперqueerмэна (с характерным разрезом на трико сзади) и прочим».

«Выражаясь кратко, обычно либеральный до мозга костей колумнист выдал текст, состоящий из тезиса «Трамп вам не поможет, он вообще бестолковый какой-то, а вы своей игрой с флажками только позоритесь», — написал Карманов, добавив, что флагов после этого стало заметно меньше.

«Занимайтесь своими делами»

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге 30 июля весьма жестко прокомментировала заявление Помпео о его надеждах на то, что «китайцы поступят правильно» в решении проблемы протестов в Гонконге.

«Ясно, что г-н Помпео поставил себя в неправильное положение и по-прежнему считает себя главой ЦРУ, — заявила она, подразумевая предыдущую должность Майка в разведывательном агентстве.— Возможно, он думает, что насильственные действия в Гонконге разумны, потому что, в конце концов, это создание США».

На фоне возобновления торговых переговоров двух стран в Шанхае Китай не стесняется в выражениях и требует, чтобы Вашингтон снял свою «черную руку» с темы протестов.

«На кадрах насильственных протестов среди протестующих появлялись многие граждане США, даже национальные флаги США в какой-то момент, - заявила Хуа. — Какую роль США играют в недавних гонконгских протестах? США обязаны дать миру объяснение по этому вопросу».

Позже, 13 августа, Хуа Чуньин выступила с новым заявлением, обвинив власти США в пренебрежении правдой и искажении фактов, а также в стремлении представить насильственные преступления как борьбу за права и свободы человека.

«Они даже подстрекали жителей Гонконга вступить в конфронтацию с правительством (особого административного района) и центральным правительством, — добавила представитель МИД КНР. — Как же они хотят спровоцировать хаос и увидеть его!»

Хуа Чуньин «торжественно» напомнила Вашингтону «простую истину», с осознанием которой, впрочем, у США никогда не ладилось, даже если это были совсем другие истории об иных странах.

«Дела Гонконга — это полностью внутренние дела Китая, и вы не имеете к ним отношения и не имеете права бессмысленно комментировать их, — жестко пояснила позицию Китая пресс-секретарь МИД. — Занимайтесь своими делами и не лезьте в дела Гонконга».

Слишком большой интерес США к судьбе митингующих жителей Гонконга отмечают и эксперты. В частности, по мнению Дэвида Роша, основателя и стратега исследовательской фирмы Independent Strategy, Пекин раздражен тем, что США говорят китайским властям, «как управлять их страной», ссылаясь на проблемы Гонконга и Тайваня.

«Традиция американской дипломатии»

Причина такой агрессивной антикитайской политики США кроется в страхе американской властной и финансовой элиты перед экономическим и военным могуществом Китая. Гонконг был выбран неслучайно. Пока что это «ахиллесова пята» Поднесбесной. Здесь лишь частично действуют законы КНР, работает множество прозападных неправительственных организаций и институтов по навязыванию либеральных ценностей.

«Американские фонды, такие как NED, продвигают американизацию «по всему миру», — рассказал в интервью Global Times Ли Хайдун, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел в Пекине.

По его словам, американский фонд является закулисным игроком для большинства «цветных революций» мира, с помощью которых происходит насаждение демократии Америкой.

«Это традиция американской дипломатии, — пояснил Ли. — США даже не пытаются прикрыть свою цель продвижения «американизированного» управления, которое сейчас оказалось провальным и нелепым».

Западные силы были прямо или косвенно вовлечены в беспорядки в Гонконге. В этом убежден и другой эксперт, директор Центра американских исследований Китайского университета Жэньминь в Пекине Ши Иньхун. Его слова также приводят Global Times.

«Если США продолжат такое поведение, то разочарование Пекина отразится на торговых переговорах», — в свою очередь, отмечает Дэвид Рош.

Таким образом, можно считать доказанным, что анархия и беспредел на улицах Гонконга спровоцированы Америкой. На ближайшее время запланированы торговые переговоры США и Китая, в сделке по итогам которых, по мнению Вашингтона, крайне заинтересован Пекин. Между тем, власти Поднебесной до сих пор ни разу не проявили желания «прогнуться» под призывы США дать волю громящим здания и калечащим людей «свободолюбивым гонконгцам».

Экономика Китая сегодня достаточно сильна и продолжает показывать рост по всем основным показателям. Это, с одной стороны, является главным раздражителем для псевдосторонников «демократии», а с другой стороны, дает Пекину возможность не называть белое черным только потому, что так угодно Вашингтону.