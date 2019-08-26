Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Волочкова соскучилась по русской бане

47
0 Оставить комментарий

Волочкова соскучилась по русской бане

Москва, 26 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что за время отпуска на греческом курорте соскучилась по русской бане.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото на фоне купели. 43-летняя Волочкова стоит в купели, прикрывшись лишь банным веником.

«Как же я соскучилась по любимой ледяной купели и домашней русской бане! Мне так не хватало ее в Греции!» — написала звезда к публикации с фотографией.

Волочкова соскучилась по русской банеНа странице танцовщицы в социальной сети можно часто встретить фотографии и видео, где она окунается в купель и демонстрирует свою гибкость. Сама артистка признается, что баня для нее является важной частью жизни. Более того, Волочкова приглашает окунуться в купель своих гостей. В частности, насладилась этим ведущая и журналистка Ксения Собчак, которая весной этого года представила публике большое интервью со звездой балета.

Оставить комментарий под постами Волочковой по-прежнему нельзя. Балерина убрала функцию комментирования ее фотографий еще весной.

За последнее время в блоге балерины пестрят фотографии с различных мероприятий. Недавно бывшая прима Большого представила свою книгу «Плата за успех». На презентацию артистка пришла в прозрачном белом платье с кружевами, под которым было видно нижнее белье.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров