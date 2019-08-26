Специалист рассказал, что делать при отеке Квинке

Санкт-Петербург, 26 августа. Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, какие действия необходимо предпринять при отеке Квинке. Главное – вовремя оказать медицинскую помощь, иначе может случиться летальный исход.

Специалист считает, что прежде всего необходимо срочно проконсультироваться с аллергологом для определения причины отека. Как передает телеканал «360», врачи должны следовать ряду существующих рекомендаций, чтобы доставленный к ним пациент преодолел реакцию организма на раздражитель.

Сначала нужно комфортно расположить больного и ограничить действие аллергена, если он уже выявлен. Далее специалисты должны дать пациенту антигистаминный препарат или поставить ему укол. Также человек с отеком Квинке должен получить щелочное питье, которое поспособствует выведению аллергена из организма человека.

Отек может быть немного сбавлен благодаря охлаждающему компрессу. Нельзя забывать о том, что такая аллергенная реакция может препятствовать попаданию воздуха в организм, поэтому нужно избавиться от слишком обтягивающей одежды, которая может затруднять дыхание.

Добавим, что пациент может впасть в кому или даже умереть, если ему не будет оказана своевременная медицинская помощь.