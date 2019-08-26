Сирия, 26 августа. САА готовится к штурму в Латакии. Бойцы дезертируют из курдских отрядов SDF. В Идлибе ВКС РФ наносят точечные удары по укрытиям боевиков «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: на юге Идлиба наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов.

ВВС Сирии: в Латакии сбросили бомбы на укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы в Латакию для новой попытке штурма города Кабана.

«Исламское государство1»: подозревается в организации двух подрывов в Ракке у тренировочного лагеря SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли из гранатометов мирный поселок в Латакии - сведений о жертвах среди населения не поступало.

Курды: разыскивают в Ракке дезертировавших боевиков и провели рейд с обысками, проводят расследование двух терактов, совершенных вчера вечером у их тренировочного центра.

«Сирийская свободная армия» (ССА): на севере Алеппо провели широкомасштабный рейд по поиску боевиков ИГИЛ1, дезертиров, курдских радикалов и их сообщников, арестовав в общей сумме 40 человек.

Провинция Латакия

В Латакии подразделения сирийской арабской армии (САА) совершили еще одну попытку взять штурмом ключевой город провинции Кабана, занятый боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. Штурм, к сожалению, успеха не возымел – сирийская армия отступила к прежним позициям.

Боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь из гранатометов по деревне Сильнафа, как сообщил новостной источник в Twitter, Rana Alasad. Местные пока не сообщили о жертвах среди мирного населения, по всей видимости обстрел нанес только незначительный материальный ущерб. ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям джихадистов с воздуха, как передает информагентство Baladi News.

По данным Twitter-канала Nadie Harbien, сирийская армия перебросила конвой танков к Кабане, в рамках подготовки новой попытки штурма.

Провинция Алеппо

«Сирийская свободная армия» (ССА) объявила о начале кампании по обеспечению безопасности, начав широкомасштабный рейд на севере Алеппо в районах турецкой оккупации «Щит Евфрата», как передает новостной Twitter-канал Radio Al Kul. Протурецкие боевики разыскивают так называемых «агентов YPG», боевиков «Исламского государства», торговцев наркотиками и разыскиваемых турецкой военной полицией преступников. Пресс-секретарь майор ССА Юсеф Хаммуд заявил новостному агентству Halab Today, что в ходе рейдов разыскивают также «недисциплинированные элементы», иными словами дезертиров. ССА уже арестовали сегодня около 40 человек. Согласно информации источника, рейды будут продолжаться в течение нескольких дней, пока не будут задержаны все разыскиваемые.

Утром «военная полиция» ССА совершила налет на штаб-квартиру SDF в городе Джараблус. По информации турецких агентств, курды удерживали там в заложниках человека, которого освободили в ходе рейда – курды же скрылись, воспользовавшись помощью своих пособников из числа местных.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ ударили по местам скопления террористов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кансафра, как передает новостной портал Step News Agency. ВКС РФ помимо этого совершили повторный вылет в районы у города Кафр-Саджна и у деревни Бсакла, где расположены опорные пункты боевиков и склады боеприпасов. Сирийская армия на земле обстреливает из артиллерии укрытия радикалов на юге провинции в районе поселка Хиш, о чем также сообщает портал Step News.

Информагентство Halab Today передает, что делегация из высокопоставленных турецких военнослужащих посетила расположения турецкой армии в районе города Маар-Хатат.

Провинция Ракка

Как передало новостное агентство Step News Agency, за последние дни ряд боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) дезертировали за пределы курдской оккупации. Сегодня днем SDF потеряли связь с группой из пятерых боевиков. Их брошенное оружие обнаружили в штаб-квартире деревни Хнейз, после чего в поселке провели рейд. Обыск также прошел в городе Тель-ас-Саман. Еще семь боевиков, включая троих из числа так называемых курдских сил безопасности «Асайиш», дезертировали на прошлой неделе. Трое скрылись в Хасаке, сбежав через границу в Турцию. По всей видимости, напряженная обстановка, сложившаяся к востоку от Евфрата на всей территории, подконтрольной SDF, не лучшим образом сказывается на моральном духе курдов.

Поступают уточнения по поводу взрывов в столице провинции накануне. Как сообщает новостной портал Baladi News, два взрыва, о которых сообщали местные источники, прогремели в районе Талай в центре города Ракка. Бомбы были установлены рядом с тренировочным лагерем SDF. Взрыв убил трех бойцов SDF, несколько получили ранения. Источник также сообщил, что у один из контрольно-пропускных пунктов курдов в поселка Абу-Хашаб был подорван – неизвестный подбросил курдским бойцам ручную гранату. Один боевик умер, второй был ранен. Медиаактивисты обвиняют SDF в бездействии и неспособности обеспечить безопасность в контролируемых ими зонах.

1 Организация запрещена на территории РФ.