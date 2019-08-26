Онищенко представил проект для школьников «Русский Крым и Севастополь»

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который является председателем координационного совета всероссийского движения «Сделаем вместе!», рассказал Федеральному агентству новостей о подведении итогов акций 2019 года «Здоровое питание и активное долголетие» и «Русский Крым и Севастополь». Учитывая важность темы Русского Крыма и Севастополя, Онищенко посвятил этому проекту авторскую колонку.

Молодежь должна знать об истории Крыма и Севастополя. Колонка Геннадия Онищенко

Подведены итоги всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь», победители которой приглашены в Международный детский центр (МДЦ) «Артек». Патриотическую акцию, посвященную истории русского Крыма и Севастополя, мы проводим уже много лет. Мы считаем важным донести до молодого поколения знания об отечественной истории и о неразрывной многовековой связи Крыма с Россией.

Беседуя со школьниками, мы в первую очередь обращаемся к истории: как князь Владимир, которому, на мой взгляд, недопустимо поздно поставили памятник в Москве, крестился в 988 году в Крыму — в Херсонесе (Корсуни). Напомню, недавно мы отпраздновали 1031-ю годовщину этого события. Именно тогда — из Крыма, из Тавриды — началось Крещение Руси, именно там была заложена российская государственность.

Крым и позднее был неразрывно связан с Россией, с ее историей. Были Крымские войны. Именно в Крыму умирающий Александр III благословил своего сына — будущего и последнего императора Николая II — на брак с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской (будущей императрицей Александрой Федоровной). Этот брак фактически положил конец существованию Российской империи из-за неспособности императрицы родить здорового наследника (супруга императора была носителем гена гемофилии).

Все это наша история, история России, и она, повторю, неразрывно связана с Крымом и Севастополем — неотъемлемой частью Российской Федерации.

В 2010 году мы продолжим наши патриотические акции. Будущий год, безусловно, пройдет под знаком знаменательной для всего мира даты — 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Патриотический посыл нашей программы поможет донести до молодого поколения историю героических подвигов наших отцов и дедов, без которых Великая Победа была бы невозможна.

Проекты, которые мы уже осуществили и еще только планируем, направлены и на сохранение здоровья нации, и на то, чтобы молодежь росла на патриотических примерах, знала свою историю. Такая работа дает возможность молодым людям раскрыть свой творческий потенциал, определиться с выбором будущей профессии. Молодые люди лучше понимают, как себя вести, чтобы их жизнь проходила наиболее продуктивно, с пользой для себя, с успешной работой на благо своего региона и во имя нашего Отечества.