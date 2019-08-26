Казаки будут помогать в поиске пропавших детей в России

Москва, 26 августа. Делегация Лиги безопасного Интернета и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям приняла участие в IV всероссийском форуме «Молодежный казачий круг».

Четвертый по счету форум проходил в Москве с 22 по 24 августа при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Директор Национального центра Екатерина Мизулина, а также председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич приняли участие в сессии «Роль казачества в формировании устойчивого безопасного Рунета». Участники встречи обсудили борьбу с вредным и опасным контентом в Сети. После встречи волонтеры Национального Центра провели для студентов мастер-класс «Школа информационной безопасности казачьей молодежи».

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Московским государственным университетом технологий и управления имени Разумовского и Ассоциацией поддержки развития молодежного казачьего движения «Союз казачьей молодежи». Документ нацелен на усиление мер по обеспечению безопасности в Сети.

В настоящее время молодежные казачьи кибердружины активно мониторят интернет-страницы для выявления сайтов с пропагандой наркотиков, а также призывами к суициду. Студенты-казаки проводят уроки безопасного Интернета в школах для детей и их родителей.

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская поблагодарила ректора МГУТУ имени Разумовского Валентину Иванову за участие в проектах центра. Она выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

«Мы очень рассчитываем на казачью молодежь, — заметила Мильская. — Будем привлекать студентов в наше волонтерское движение, чтобы совместно реализовывать проекты в сфере защиты и образования детей».

Валентина Иванова в свою очередь подчеркнула, что вуз на протяжении четырех лет взаимодействует с Лигой безопасного интернета и Национальным центром по созданию казачьих кибердружин. Она отметила интерес школьников к урокам безопасного Интернета и востребованность кластеров казачьего образования. Студенты МГУТУ являются активными сторонниками повышения безопасности в Интернете, благодаря материалам Национального центра по созданию казачьих кибердружин они могут проводить занятия в школах и летних лагерях.

Стороны уже достигли соглашения о расширении сотрудничества и реализации новых проектов в области кибербезопасности. Изменения коснутся и системы медиаобразования для детей, а также родителей и педагогов.

По словам члена правления Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова, осенью в России состоится хакатон «Русский код», участники которого попытаются найти решения в области технологий, чтобы сделать Интернет и волонтерскую деятельность более безопасными.