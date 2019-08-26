Лавров назвал условие подготовки встречи нормандской четверки



Москва, 26 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для проведения саммита в нормандском формате.

По его словам, встречу лидеров нормандской четверки можно обсуждать только после разведения сил в зоне боевых действий на юго-востоке Украины. Кроме того, глава МИД РФ указал на необходимость прояснить до конца позицию новых киевских властей по минскому процессу.

Лавров напомнил, что российская сторона постоянно напоминает своим партнерам, что для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал нужно добиться выполнения всех решений, ранее принятых в этих рамках. Одно из них — разведение сил и средств в трех пилотных районах Донбасса.

«Прежде чем планировать такие контакты, хотелось бы понять, как позицию нового украинского правительства в отношении минских договоренностей», — добавил он на пресс-конференции в Москве.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости, после этого Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию. 6 июня 2014 года лидеры России, Германии, Франции и Украины провели переговоры в в Шато-де-Бенувиль в Нормандии. Это была первая встреча нормандской четверки. В феврале 2015 года в Минске главы стран участниц переговоров в этом формате приняли минские соглашения, однако Киев свои обязательства не выполнил до сих пор, напоминает «Ридус».

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Берлин и Париж работают над подготовкой встречи нормандской четверки. Правда, точную дату новых переговоров она не назвала. По ее мнению, с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского минские соглашения могут продвинуться вперед. Сам Зеленский хотел расширить нормандский формат и подключить к процессу США. Но в Вашингтоне его инициативу не одобрили. В Париже такую постановку вопроса и вовсе посчитали неактуальной.

Ситуацию в Донбассе Зеленский уже обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным. Телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны. После разговора президент РФ сообщил, что переговоры внушают «осторожный оптимизм», а также указал на то, что альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании конфликта в Донбассе нет.