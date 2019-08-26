Онищенко представил проект, помогающий школьникам стать здоровыми и умными

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко является председателем координационного совета всероссийского движения «Сделаем вместе!». В августе подведены итоги проводившихся в 2019 году акций движения: «Русский Крым и Севастополь» и «Здоровое питание и активное долголетие». Какую цель ставят перед собой организаторы и какую пользу извлекают молодые люди из этих акций, парламентарий рассказал в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Как стать здоровым и умным. Колонка Геннадия Онищенко

Завершается акция для школьников «Здоровое питание и активное долголетие», в рамках которой мы продвигаем важные для подрастающего поколения идеи, призванные помочь молодым людям вырасти здоровыми и умными, сохранить здоровье и активность на всю жизнь. Речь идет о донесении знаний о важности здорового образа жизни, который невозможен без ответственного подхода к питанию.

Напомню, в прошлом году в рамках нашего движения проходила акция «Вода и здоровье». Через молодежь, участвовавшую в акции, мы сумели донести до общества понимание, что здоровье населения напрямую зависит от качества воды в регионах. О том, как важны химическая и биологическая безопасность питьевой воды, как эти факторы влияют на здоровье населения, мы с вами уже обсуждали.

В этом году мы замахнулись на более сложную тему — «Здоровое питание и активное долголетие». Акция проходила в рамках просветительской деятельности партии «Единая Россия». Работа шла на площадке министерства просвещения, штабы движения были созданы при школах и других структурах, отвечающих за образование.

Все рекомендации для этой акции изначально были разработаны медиками. Затем важнейшие медицинские рекомендации по организации здорового питания были переведены на понятный язык образовательных методик, утвержденных министерством образования.

Здоровье нации — задача мультипликационная

Проблема здоровья нации — задача мультипликационная. В нашем школьном, среднем специальном и высшем образовании эта тема отражена во многих предметах. Наша акция позволила объединять все предметы, в рамках которых рассматривается вопрос здорового питания. Это позволило сделать процесс обучения более активным, наши школьники вышли из класса, где им ставят оценки за ответы у доски, и попытались получить новые знания через личный опыт, через собственные исследования. Таким образом, речь идет о закладывании важнейших знаний и умений, которые пригодятся школьникам в будущей жизни.

В рамках нашей программы обучаются старшеклассники 10-11 классов, которые потом несут полученные знания младшим школьникам. Уроки проходят в форме акций, лабораторных исследований, полевых занятий и так далее. В каждой школе, участвующей в проекте, есть кураторы — это и директор учебного заведения, и ответственный педагог, который занимается этой темой.

В этом году были созданы штабы практически во всех субъектах Российской Федерации, хотя, конечно, не все они одинаково хорошо работали. Отмечу, наиболее продуктивно и хорошо сработали такие регионы, как, например, Мордовия, где традиционно неформально подходят к подобным акциям, Ростовская область, где в движении приняло участие более 800 школ, в Краснодарском крае (462 школы), в Крыму (433 школы), в Оренбуржье (420 школ) и так далее.

А всего по всей России участников, а точнее формирующихся молодых лидеров, которые были активными проводниками нашей программы, десятки тысяч. Например, в небольшой Мордовии таких лидеров-старшеклассников было 2529 человек. В Оренбуржье в этом году в программе приняли участие 1252 молодых лидера, Ростовской области — 786 человек и так далее. Всего по стране этим важным движением было охвачено более 700 тысяч наших школьников. Эти молодые люди учились сами и учили других.

На портале движения «Сделаем вместе!» опубликованы имена победителей. На региональном уровне работали местные конкурсные комиссии, которые передавали нам данные о лучших проектах. На основе данных, присланных из регионов, было выбрано 400 человек, 150 из них стали призерами. У всех призеров есть собственные страницы на сайте проекта «Сделаем вместе!», где выложен полный отчет о работе каждого лауреата.

Чтобы выбрать победителей, конкурсная комиссия оценивала работу участника по целому комплексу факторов. Оценивались и глубина исследования, и активность участия в программе, и другие важные показатели работы школьников.

Отмечу, в исследованиях приняли участие не только российские регионы. Отрадно, что в акции активно участвовала Донецкая Народная Республика (ДНР), ребята прислали оттуда очень хорошие работы. Среди победителей есть 14 школьников из Узбекистана, причем не из столицы, а из отдаленных от центра регионов. Это очень отрадно — все эти школьники, как и другие победители, приедут в «Артек» на вручение наград.

Предуниверсарий поможет сориентироваться

Отмечу тесную связь нашего просветительского проекта с интересным начинанием, которое действует в Москве. Это специальный пилотный проект для старшеклассников, который получил название «Московский предуниверсарий». Это образовательный проект, в рамках которого преподаватели вузов ведут занятия для будущих абитуриентов. Сегодня профильное обучение по вузовским программам получают более четырех тысяч школьников с 9 по 11 классы, для многих участие в проекте определило их будущую специальность.

Так, один из известных столичных предуниверсариев открыт при Первом МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовском университете), многим абитуриентам эта программа помогла укрепиться в их выборе именно врачебной специальности.

Комплекс знаний, который старшеклассники приобретают в рамках предуниверсариев, будет для них ориентиром в жизни, даже если они выберут другую специальность. Кроме того, они получат важнейшие знания о своем здоровье, приобретут навыки его поддержания, что поможет им в будущем сохранять активное долголетие.

Здорово быть здоровым!

У нас уже вызревает тема будущего года — мы назвали ее так: «Здорово быть здоровым!». Программа предусматривает комплексный подход к здоровью в сочетании с физической активностью. Речь пойдет не только о физической активности, но и о здоровом питании, и о других факторах, действующих в комплексе. Мы будем обучать молодежь, как важно сбережение здоровья с детства, еще на стадии при обучении в школе — для нас эта тема очень актуальна. Поэтому в 2020 году мы займемся этой проблемой более предметно.