«Яндекс» рассказал, как таксисты помечают недобросовестных пассажиров

Оценка, которую водитель «Яндекс.Такси» ставит пассажиру после поездки, пока не оказывает влияния на рейтинг пользователя. Такую информацию компания представила в ответ на запрос Федерального агентства новостей.

«Уже несколько лет в «Яндекс.Такси» пользователь может оценить поездку по пятибалльной шкале. Около года назад мы добавили такую возможность и для водителей: они могут оценить пассажира в конце поездки», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Сейчас эта возможность работает в тестовом режиме: оценки, которые выставляют водители, никак не влияют на пользовательский опыт, отмечается в тексте ответа.

«Мы копим статистику, но она сейчас недоступна ни водителю, ни самому пользователю и хранится только внутри платформы «Яндекс.Такси». Пока это пятибалльная система, но водитель может оставить и текстовый отзыв о своем пассажире», — уточнили в пресс-службе.

При этом «Яндекс» обратил внимание, что в целом система оценок призвана помочь определять недобросовестных пассажиров.

«Например, тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля, агрессивно ведет себя по отношению к водителям и так далее. Технологию, которая позволит отсеять «злоупотребления», мы разрабатываем», — указали представители компании, отвечая на вопрос о возможности намеренного занижения рейтинга пассажира со стороны водителя, если тому не понравился клиент.

В общении с корреспондентом ФАН работу этой системы оценили и сами водители сервиса. Так, один из них уверен в том, что рейтинг пассажира уже учитывается системой и что к тому, у кого хорошие показатели, приедут быстрее.

«Если шесть человек вызывают машину, а машин всего четыре, то к пассажиру с низким рейтингом машина приедет последней. Если у вас рейтинг хороший, то, несмотря ни на что, машина приходит сначала к вам», — заявил водитель.

Другой сотрудник «Яндекс.Такси» наглядно продемонстрировал работу системы оценки.

«После каждой поездки я завершаю заказ, и на экране появляется окошко с пятью звездочками. Если оценка низкая, например двойка, можно выбрать одно из стандартных пояснений, заложенных в программе: «проблемы с оплатой» или «конфликтный пассажир». Четверка — уже нормальная оценка. Я всем обычно ставлю пятерки. Можно оставить и текстовый комментарий», — рассказал водитель.

При этом он признался, что не может посмотреть общий рейтинг пассажира, а также не уверен, влияют ли его оценки на что-то.

«Наверное, если большой спрос на услугу, то сама система может откидывать заказы каких-нибудь дебоширов и пьяниц, у которых одни двойки, — посмеялся водитель. — Не исключаю, что машина приедет к ним в последнюю очередь».

Собеседник ФАН указал, что в случае отмены заказа пассажиром водитель не может поставить оценку — так же, как и сам клиент водителю. Таким образом, подобные ситуации никак не сказываются на рейтингах.