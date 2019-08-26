Независимый исследователь разоблачила слежку Facebook за пользователями

Гонконг, 26 августа. Facebook следит за пользователями с помощью приложения «Поиск Wi-Fi». Об этом написала у себя в Twitter независимый исследователь безопасности приложений для смартфонов Джейн Манчун Вонг.

Эксперт отметила, что раньше эта функция помогала пользователям оставаться в сети, однако теперь дела обстоят несколько иначе. По словам Вонг, сейчас Facebook получает данные о местоположении человека, который использует «Поиск Wi-Fi». Исследователь даже нашла «конечную точку» отслеживания данных и написала об этом в социальной сети, однако ее пост удалили.

Вонг подчеркнула, что огромный список беспроводных сетей позволяет Facebook собирать данные о пользователях. По ее словам, приложение передает информацию обо всех Wi-Fi сетях, в том числе и тех, которые являются частными и не принадлежат какому-либо бизнесу. Вонг отмечает, что определение геолокации помогает компании установить, в каких отношениях находятся пользователи, например, являются ли они коллегами или соседями. Это, в свою очередь, дает возможность более точно ориентировать рекламные объявления.

Ранее Facebook анонсировала новую функцию, позволяющую пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью. Off-Facebook Activity позволяет увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают информацию о деятельности человека, при этом, ознакомившись, можно удалить эти данные с аккаунта.