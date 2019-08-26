Фестиваль «Таврида — АРТ» прошел без происшествий

Симферополь, 26 августа. Фестиваль творческих сообщество «Таврида — АРТ» в Капсельской бухте прошел без происшествий, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» прошел без происшествий», — говорится в сообщении ведомства.

По данным крымского МВД, в целом на фестивале было зарегистрировано 51 тысяча человек. При этом за три дня фестиваль посетили более 92 тысяч человек.

Отмечается, что полицейские вместе с представителями других правоохранительных ведомств обеспечили безопасность и порядок на фестивале в полном объеме.

Фестиваль «Таврида — АРТ», который является частью арт-кластера «Таврида», прошел с 23 по 25 августа в Капсельской бухте, расположенной недалеко от Судака.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о важном значении форума «Таврида — АРТ», который прошел на юго-восточном побережье полуострова. По его словам, фестиваль станет драйвером экономики в этой части Крыма.