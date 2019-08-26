Политолог назвал сигналом Москве заявление Трампа о желании видеть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп, в отличие от многих мировых политиков, воспринимает новую реальность, где, например, Крым — неотъемлемая часть России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Участие России стало бы полезным»

Присоединение Российской Федерации к следующему саммиту «Большой семерки», который пройдет в США, стало бы «полезным». Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он заметил, что на прошедшей встрече в Биаррице поднимался вопрос возобновления формата «Большой восьмерки».

«Мы беседовали на эту тему, не было голосования или чего-то подобного, но мы вели разговор о России. Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать «да», — подчеркнул он.

Новая реальность

Как отметил Дмитрий Родионов, все эти заявления Трампа — провокация как Европы, так и внутренней оппозиции. И лидер США, повторяя фактически сказанное год назад, выглядит гораздо серьезнее того же главы Франции Эммануэля Макрона, который то поднимает вопрос о возвращении России, то говорит, что это недопустимо.

«Выглядит Трамп серьезнее и других европейских лидеров, которые шестой год повторяют мантру о нерешенном «крымском вопросе», демонстрируя неготовность воспринимать новую реальность. Трамп ее как раз воспринимает. Другое дело, что возможностей что-то изменить у него нет. Но он открыто говорит о том, что остальные прекрасно понимают, но сказать боятся — о том, что практически ни один из вопросов, решаемых коллективным Западом на саммите «семерки», без России не может решиться», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, что, по некоторым данным, Трамп вообще не хотел ехать на саммит, считая его пустой тратой времени. В этом американский лидер абсолютно прав, «семерка» сегодня — это лишь один полюс современного мира, другие в ней не представлены.

«И что они могут решить? Что они могут решить без России? Индии? Китая? Это, кстати, о вопросе нашего возвращения. Кремль сделал дежурный дипломатический реверанс, мол, мы готовы рассмотреть, но Москва прекрасно понимает, что формат хоть «восьмерки», хоть тем более «семерки» давно себя изжил и возвращаться нам туда нет никакого смысла. Мы и так все годы пребывания в этом клубе были там не более чем статистами. Возвращаясь к заявлению Трампа — это и троллинг партнеров, и сигнал Москве о своей готовности договариваться, и констатация прекращения действия старого миропорядка», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, у Трампа на языке то, что на уме у всех мировых лидеров, «кроме откровенно неадекватных типа Бориса Джонсона и Дональда Туска, которые розовые очки русофобии, похоже, не снимут никогда, с ними и в могилу сойдут».

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит «Большой семерки», который пройдет в 2020 году в США. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возобновления формата G8.