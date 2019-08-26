Соболь вызвала Касамару на дебаты под давлением Навального — Серуканов

Москва, 26 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь вызвала на дебаты проректора Высшей школы экономики и кандидата в депутаты Мосгордумы Валерию Касамару под давлением блогера Алексея Навального. С таким мнением выступил бывший юрист «ФБК» Виталий Серуканов.

Ранее Соболь вызвала на дебаты проректора ВШЭ, обратившись к ней через социальные сети. Валерия Касамара согласилась, причем предложила стороннице Навального встретиться в эфире радио «Эхо Москвы».

Виталий Серуканов считает, что Соболь вызвала Касамару на дебаты под давлением Навального, который вышел из спецприемника, тоскует без внимания общественности и уже не знает, как еще продвинуть свою подопечную, пишет Nation News.

Экс-юрист «ФБК» Серуканов в своем Telegram-канале напоминает, что сам Навальный публичные дискуссии не очень любит, а в декабре 2017 года и вовсе «слился» с дебатов, где ему предлагали обсудить итоги провальной кампании «Навальный 2018». Также бывший сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» напомнил, что тогда блогер ограничился заочными оскорблениями и переложил всю «борьбу» на «хомяков-троллей».

При этом Касамаре было необязательно соглашаться на дискуссию с Соболь. Протеже Навального после отказа МГИК в регистрации кандидатом на выборы из-за фальшивых подписей стала просто скандальной блондинкой, «прославившейся» фейковой голодовкой, штрафами почти в миллион рублей за организацию незаконных митингов и использованием подписей мертвых, напоминают СМИ. Однако проректор ВШЭ согласилась на встречу, чем в очередной раз опровергла продавливаемый «оппозицией» миф о якобы закрытости кандидатов в Мосгордуму.

Сама Соболь — далеко не мастер открытых дискуссий. Например, на встрече с потенциальными избирателями весной она стала теряться и уходить от ответов на вопросы. Однако, как отмечает издание, сейчас у протеже Навального не осталось других способов удержать хоть какое-то внимание публики, а потому ей придется выдержать разговор с Касамарой.

Напомним, в 45-м округе Москвы на выборы депутатов Мосгордумы баллотируются Валерия Касамара, Михаил Конев, Магомет Яндиев, Евгений Турушев и Владислав Колмагоров.