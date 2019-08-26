«Крохобора» Боярского вынудили пересесть c советской «Нивы» на новый Mercedes

Москва, 26 августа. Российский актер театра и кино Михаил Боярский недавно стал новым наставником в музыкальной передаче «Голос. 60+». Несмотря на хороший доход, артист долгое время предпочитал передвигаться на советском автомобиле и только недавно пересел в роскошную иномарку.

Как признался «главный гардемарин» страны, он не является поклонником шопинга и не любит ходить по магазинам. По его словам, он ненавидит искать одежду, поэтому может в течение нескольких лет носить один и тот же костюм.

Артист продолжительное время был доволен советским автомобилем «Нива», пока его родственники чуть ли не в ультимативной форме потребовали, чтобы он пересел на новое транспортное средство, пишет издание StarHit.

По словам кинозвезды, ему пришлось идти на компромисс из-за систематических упреков родных, которые чуть ли не называли его «крохобором». В результате актер остановил свой выбор на немецком автопроме и приобрел Mercedes.

«Купил Mercedes, но он самый скромный из тех, что я выбирал», — признался Боярский.

Артист отметил, что купить новый автомобиль пришлось не только из-за упреков со стороны близких. В последнее время он довольно часто возит детей и маленьких внуков, а ведь в старенькой «Ниве» ремня безопасности нет, да и места не так много.

Ранее Боярский рассказал, чего он ждет от нового опыта — участия в проекте «Голос. 60+». По его словам, это волнительный процесс, потому что он связан с судьбой конкурсантов. Артист выразил сомнение в том, что участники «Голоса. 60+» идут в шоу ради признания и славы. Речь идет о взрослых людях, для которых в приоритете — пение, а не музыкальная карьера.