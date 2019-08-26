Названы сроки летных испытаний многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ»

Москва, 26 августа. Летные испытания первой российской многоразовой крылатой ракеты-носителя сверхлегкого класса в рамках проекта «Крыло-СВ» планируют провести в 2020 году. Об этом заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

На евразийском аэрокосмическом конгрессе, который проходит в Москве, Роскин заявил, что пуски планируют проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Предполагается, что первый полноценный полет со стартом с космодрома и возвращение на землю пройдут через четыре года.

«Мы планируем такой полет в 2023 году», — уточнил Роскин.

По его словам, ракета «Байкал», которая является предшественником «Крыла-СВ», демонстрировалась в Ле-Бурже в 2001 году.

«Байкал» на 20 лет опередил свое время, и мы, по сути, возвращаемся к нему», — подчеркнул Роскин.

Напомним, еще в сентябре прошлого года в Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили о планах создать крылатую ступень многоразовой ракеты, которая сможет возвращаться на космодром на гиперзвуковой скорости. По словам представителя организации, на дозвуковых демонстраторах, которые сделают в России на протяжении ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета.