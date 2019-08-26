Путин заявил, что инфляция в России приближается к целевому ориентиру

Москва, 26 августа. Уровень инфляции в России приближается к целевому ориентиру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Глава государства отметил положительные темпы экономического роста, напомнив, что по итогам шести месяцев 2019 года ВВП РФ увеличился на 0,7%, а рост промышленности достиг 2,6%. Кроме того, в первом полугодии на 2% ускорился рост в обрабатывающих отраслях.

«Что еще хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора — это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении», — сказал Путин.

Президент выразил обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов граждан, призвав сделать экономический рост более устойчивым и динамичным. Путин заявил о необходимости предпринять конкретные шаги для повышения реальных доходов населения.

«Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства», — отметил Путин.

В совещании принимали участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, а также помощник главы государства Андрей Белоусов и руководитель администрации президента Антон Вайно.