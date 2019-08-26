Лавров рассказал о задачах России во время председательства в Совбезе ООН

Москва, 26 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о задачах, которые ставит перед собой Россия во время председательства в Совбезе ООН.

На встрече с ангольским министром иностранных дел Мануэлом Домингушем Аугушту Лавров напомнил, что Россия в сентябре этого года будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

«Одно из наших ключевых мероприятий запланировано по проблемам содействия африканцам в решении их проблем в сфере кризисов, конфликтов и в других ситуациях», — рассказал российский министр.

Глава МИД РФ также заострил внимание на необходимости реформирования организации.

«Россия твердо выступает за достижение самого широкого согласия при приоритетном внимании к преодолению главного дефекта нынешнего состава Совета Безопасности ООН — недопредставленности развивающихся стан», — пояснил он.

Лавров убежден, что реформы ООН должны способствовать повышению представленности Азии, Латинской Америки и Африки.

«Сотрудничество африканских государств с объединением БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) является важным направлением современных международных отношений», — добавил глава внешнеполитического ведомства России.

Аугушту в свою очередь выразил благодарность России за поддержку идеи более активного участия стран Африки в Совбезе ООН.