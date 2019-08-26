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«Уфа» готова продать Игбуна за 3,5 млн евро

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«Уфа» готова продать Игбуна за 3,5 млн евро

Уфа, 26 августа. По информации Федерального агентства новостей, «Уфа» готова расстаться с нападающий Сильвестром Игбуном. По словам источника, за 28-летнего футболиста клуб из Башкортостана хочет выручить 3,5 млн евро.

Сообщается, что на игрока претендуют ЦСКА и «Краснодар», а также ряд зарубежных клубов из Ближнего Востока и Восточной Европы. Отмечается, что пока ни один из них не изъявил готовности заплатить запрашиваемую сумму.

Известно, что «Краснодар» хочет арендовать игрока с опцией последующего выкупа. ЦСКА, в свою очередь, готов подписать футболиста за 2 млн евро, однако в «Уфе» считают предложение «армейцев» заниженным. 

Игбун перешел в «Уфу» летом 2015 года из «Митьюдлена» за 1,25 млн евро. За российский клуб он провел 119 матчей, забил 27 мячей и 12 раз ассистировал партнерам. В активе игрока пять матчей в составе сборной Нигерии.

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