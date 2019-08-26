Двое россиян на надувной лодке незаконно пересекли финскую границу

Хельсинки, 26 августа. Нелегальное пересечение государственной границы в районе озера Кангасъярви двумя гражданами РФ расследуют сотрудники пограничной службы Финляндии. Об этом сообщает в понедельник пограничная служба Северной Карелии.

По имеющимся данным, пограничная служба Северной Карелии расследует предполагаемое противоправное пересечение границы двумя россиянами в Финляндию и в обратном направлении.

По предварительной версии, мужчины пересекли государственную границу на надувной лодке на 38 метров по финской территории. Отмечается, что инцидент произошел в прошедший уик-энд. Финские пограничники узнали о случившемся от местных жителей.

Пограничная служба инициировала предварительное расследование предполагаемого нарушения. Инцидент расследуется совместно с российской стороной.

Ранее сообщалось, что гражданин Италии уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, очнулся в Сицилии. Как сообщала «Газета Кемерова», мужчине удалось пересечь Мессинский пролив, который отделяет Сицилию от итальянских берегов. После того, как туриста обнаружили, спасатели доставили его обратно в Шиллу.