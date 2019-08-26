Данилин назвал имена кандидатов-призраков в Мосгордуму, скрывающихся от избирателей

Москва, 26 августа. Кандидаты в депутаты Московской городской думы отказались предоставить избирателям не только информацию о себе, но и не опубликовали избирательные программы в электронном виде на сайте «Кандидат 2019», отметил политолог Павел Данилин.

Политолог напомнил, что до выборов в Мосгордуму осталось менее двух недель. Для знакомства избирателей с кандидатами был создан проект «Кандидат 2019». Команда проекта находит биографии и программы кандидатов в Мосгордуму и размещает информацию на сайте. Данилин выразил недоумение тем, что значительная часть из 250 кандидатов предпочитает оставаться в тени: в Сети невозможно найти не только биографию и фото политиков, но и их избирательную программу.

Данилин обратил внимание на то, что многие кандидаты в Мосгордуму ведут избирательную кампанию без социальных сетей, что выглядит странно в 2019 году. В соцсетях с трудом можно найти фотографии кандидатов.

«У меня нет объяснений какой-то чуть ли не суеверной манере не публиковать свои программы в электронном, удобном для чтения и копипаста виде», — удивился политолог.

Данилин подчеркнул, что продемонстрировать свои программы отказываются кандидаты от различных партий и самовыдвиженцы. Так, эсер Владислав Жуков, выдвигающийся во 2-м избирательном округе, опубликовал лишь три обрезанных скриншота макетов листовок с программой. Помимо Жукова во 2-м округе зарегистрированы кандидаты Дмитрий Локтев, Андрей Петров, Светлана Воловец и Павел Рассудов.

Немногословной оказалась и Дарья Беседина – кандидат в 8-м избирательном округе.

«Одна из наиболее медийных оппозиционерок, попавших в бюллетени, подручная Максима Каца, окруженная молодыми дизайнерами, урбанистами и политконсультантами, в качестве своей программы разместила на сайте вот это», — возмутился Данилин, прикрепив к записи в Facebook изображение программы Бесединой.

Политолог обратил внимание, что так называемая программа состоит из девяти пунктов «за» и «против» кандидата. Однако изображение размещено в плохом качестве, прочесть программу практически невозможно. Помимо Беседеной в 8-м округе Москвы зарегистрированы Елена Луговская, Вадим Кумин, Василий Власов, Ольга Панина и Екатерина Копейкина.

Крайне странным способом представил свою программу и кандидат в Мосгордуму во 2-м округе от ЛДПР Андрей Петров. Он опубликовал программу на странице в Instagram. Изображение настолько маленькое, что разобрать, что именно предлагает Петров, удается с трудом.

Кроме того, среди 250 кандидатов в Мосгордуму встречаются и призраки – информация о таких политиках скрыта, удалена или устарела.