Россия и Узбекистан объединили усилия по развитию профобразования 

Казань, 26 августа. На полях мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В торжественной обстановке подписи под документом поставили глава союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и министр занятости и трудовых отношений Ухзбекистана Эркин Мухитдинов. Стороны обсудили масштабную программу, запланированную в рамках сотрудничества, и закрепили ее соответствующим документом.

План взаимодействия двух стран по развитию профессионального образования по стандартам WorldSkills включает обмен опытом, общие мероприятия и партнерство в профильных международных проектах. Одним из ключевых пунктов программы станет совместное признание итогов чемпионатов по стандартам WorldSkills и взаимное признание результатов независимой оценки компетенций, которая проводится в формате демонстрационного экзамена.

«Нам с коллегами из Узбекистана предстоит масштабная работа по гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, а также учебных программ в соответствии со стандартами WorldSkills, — сообщил Уразов. — Мы планируем проведение общих мероприятий, направленных на развитие движения WorldSkills, в том числе — совместное участие в международных проектах по развитию профессионального образования, способствующих расширению экономического сотрудничества отраслей».

Мухитдинов отметил ценность опыта российских коллег.

«Мы рассчитываем применить его для подготовки кадров, тренировки национальной сборной, обучения тренеров, наставников, экспертов и мастеров производственного обучения, — заявил представитель Ташкента. — Узбекистану особенно интересен опыт ВСР в организации и проведении чемпионатов по стандартам WorldSkills, а также организации процесса обучения и оснащения центров оценки компетенций».

Напомним, WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.