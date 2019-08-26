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Россия и Узбекистан объединили усилия по развитию профобразования 

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Россия и Узбекистан объединили усилия по развитию профобразования 

Казань, 26 августа. На полях мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В торжественной обстановке подписи под документом поставили глава союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и министр занятости и трудовых отношений Ухзбекистана Эркин Мухитдинов. Стороны обсудили масштабную программу, запланированную в рамках сотрудничества, и закрепили ее соответствующим документом.

План взаимодействия двух стран по развитию профессионального образования по стандартам WorldSkills включает обмен опытом, общие мероприятия и партнерство в профильных международных проектах. Одним из ключевых пунктов программы станет совместное признание итогов чемпионатов по стандартам WorldSkills и взаимное признание результатов независимой оценки компетенций, которая проводится в формате демонстрационного экзамена.

«Нам с коллегами из Узбекистана предстоит масштабная работа по гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, а также учебных программ в соответствии со стандартами WorldSkills, — сообщил Уразов. — Мы планируем проведение общих мероприятий, направленных на развитие движения WorldSkills, в том числе — совместное участие в международных проектах по развитию профессионального образования, способствующих расширению экономического сотрудничества отраслей».

Россия и Узбекистан объединили усилия по развитию профобразования 

Мухитдинов отметил ценность опыта российских коллег.

«Мы рассчитываем применить его для подготовки кадров, тренировки национальной сборной, обучения тренеров, наставников, экспертов и мастеров производственного обучения, — заявил представитель Ташкента. — Узбекистану особенно интересен опыт ВСР в организации и проведении чемпионатов по стандартам WorldSkills, а также организации процесса обучения и оснащения центров оценки компетенций».

Напомним, WorldSkills Kazan 2019 проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран мира, которые соревнуются в 56 компетенциях. Чемпионат станет самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году.

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