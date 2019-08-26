Трамп рассказал о возможном возвращении России в «Большую Семерку»

Вашингтон, 26 августа. Президент США Дональд Трамп после саммита «Большой Семерки» в Биаррице прокомментировал возможность присоединения России к G7. По его мнению, участие Москвы в следующем форуме организации в Штатах в 2020 году было бы «полезным».

Трамп рассказал, что лидеры стран-участниц западного клуба обсуждали вопрос возрождения формата «большой восьмерки».

«Мы беседовали на эту тему, не было голосования или чего-то подобного, но мы вели разговор о России. Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать «да», — добавил он.

Ранее источник британской газеты The Guardian сообщил, что Трамп рассорился с лидерами G7 из-за того, что они не поддержали его призыв вернуть Россию в G7. Американский лидер выразил уверенность, что Россия обязательно должна присутствовать при обсуждении вопросов касательно Ирана, Северной Кореи и положения дел в Сирии, но солидарность ему выразил только итальянский премьер Джузеппе Конте.

Напомним, в «семерку» G8 превратилась в 2014 году. После того, как Крым принял решение воссоединиться с Россией, лидеры объединения отказались ехать на очередной саммит G8 в Москву и собрались на встречу в Брюсселе, куда Россию не позвали.

Кроме того, против РФ были введены санкции якобы за вмешательство в дела Украины. Москва ответила симметрично и ввела продуктовое эмбарго. Зеркальные меры властей РФ больно ударили по экономике стран ЕС. После этого западные политики стали все чаще призывать отменить ограничительные меры и взять курс на восстановление отношений с Россией.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что исключение России из G8 было большой ошибкой, но возвращение России станет мощной пощечиной для Украины.