Москва, 26 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь намерена организовать сбор пожертвований для погашения своего штрафа. Об этом скандальная активистка заявила в интервью писателю Дмитрию Быкову.

Некоторым представителям либеральной тусовки отказали в регистрации в качестве кандидатов в депутаты в МГД из-за многочисленных нарушений. Например, в подписных листах Соболь были автографы мертвецов. У скандальной активистки в документах было почти 15% недействительных подписей при допустимом показателе в 10%. Так называемая «оппозиция» организовала в Москве незаконные акции из-за недопуска «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму.

«Оппозиционеры», в том числе правая рука скандального блогера Алексея Навального, призывали москвичей участвовать в несанкционированных митингах и устраивать беспорядки, за что поплатились, отбывая арест в спецприемниках.

Суд сжалился лишь над Соболь, которая вспомнила о своей малолетней дочери. В итоге протеже Навального выписали за многочисленные нарушения четыре штрафа на общую сумму в 930 тысяч рублей.

Соболь заявила, что денег у нее якобы нет, поэтому она намерена обратиться за помощью к россиянам, сообщило Nation News. По ее словам, первоначально она собирается обжаловать штрафы, а в случае провала объявит фандрайзинг.

Незаконные акции «оппозиции» навредили столичному бизнесу — службам такси и общественному транспорту. Городские службы и бизнес-проекты подали к команде Навального иски о возмещении ущерба на сумму 13 миллионов рублей.

Отвечать за свои деяния Соболь не планирует. От ее выходок страдают обычные москвичи, которым нет дела до незаконных митингов псевдооппозиции, отрабатывающей деньги иностранных спонсоров. Судя по всему, скандалистка собирается принудить оплачивать штрафы митинговавших.