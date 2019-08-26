Турция подала миру пример, как отстоять национальный суверенитет внутри НАТО

Весь мир увидел, что если ослушаться Соединенных Штатов, как это сделала Турция в вопросе приобретения С-400, ничего страшного не произойдет; Анкара подала пример. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Вторая батарея С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитно-ракетных комплексов «Триумф».

«С завтрашнего дня (со вторника. — Прим. ФАН) начнется поставка и перевозка второй батареи С-400», — заявил он.

Напомним, сделка между Россией и Турцией была заключена еще в 2017 году. Москва поставит Анкаре четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик будет оплачивать сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка современных российских противовоздушных систем спровоцировала международный скандал. США требовали от Турции отказаться от С-400 и приобрести американские противоракетных комплексы Patriot. Анкара отказалась. В итоге Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение о продаже ей Patriot.

Кроме того, в случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Анкары в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Турция отказалась идти на уступки американской стороне.

«Эрдоган стал первопроходцем»

По словам Андрея Иванова, мы видим, что то, вокруг чего шли долгие дискуссии, наконец состоялось. Турция начала получать российские системы С-400.

«Тут важно отметить, что Эрдоган в некотором роде стал первопроходцем. Турция как член НАТО стала закупать вооружения у России. Просто исходя из здравой логики и выгоды. Политическое давление Вашингтона в первый раз не сработало, и это очень важная веха для всей системы глобальной безопасности и мировой политики», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог заметил, что обычно другие государства после дискуссий все-таки поддавались давлению Соединенных Штатов. К тому же все увидели, что ничего страшного не произошло, если ослушаться американцев.

«США сказали, что не будут поставлять свои новейшие F-35. Но зачем они Турции? Для решения потенциальных проблем хватит и старых F-16, Турция же не собирается воевать со сверхдержавами. А вот обеспечить оборону и защиту воздушного пространства она сможет от любого нападения. И вот весь мир увидел, что надо действовать, исходя из прагматических соображений, а не политических», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить ее в России, считает депутат Андрей Красов.