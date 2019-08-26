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Напавшему на росгвардейца на незаконном митинге провокатору Беглецу продлили арест

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Напавшему на росгвардейца на незаконном митинге провокатору Беглецу продлили арест

Москва, 26 августа. Суд Москвы продлил арест задержанному на незаконном митинге в столице провокатору Даниле Беглецу, который применил насилие к сотруднику Росгвардии.

Напомним, ранее Тверской районный суд Москвы провел предварительное слушание по делу Беглеца, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Согласно данным СК РФ, Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко на несогласованном митинге в Москве применили насилие в отношении некоторых сотрудников правоохранительных органов. Обвинения в участии в массовых беспорядках 27 июля было предъявлено 13 провокаторам.

Поводом для призывов к несанкционированным митингам послужил недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент липовых подписей составил более 14%. Кроме того, в одной из столичных квартир она организовала настоящую «фабрику по рисовке подписей», а в ее избирательных бюллетенях обнаружили подписи мертвецов. 

На несанкционированном митинге, который прошел 27 июля, активизировались провокаторы и дебоширы, которые пытались вывести из себя сотрудников полиции и росгвардейцев: кидали в них бутыли, куски асфальта и урны. Однако полицейские действовали максимально профессионально и мягко. Митинг перерос в потасовку с сотрудниками правоохранительных органов. Травмы получили трое полицейских: двое пострадали от распыленного провокаторами газа, а еще один получил повреждение ноги, когда один из участников незаконной сходки бросил в него урну.

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