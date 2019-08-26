Путин назвал неудовлетворительными темпы роста экономики РФ

Москва, 26 августа. Президент РФ Владимир Путин призвал найти дополнительные решения для более устойчивого и динамичного роста экономики РФ. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что доходы населения в России растут медленно, что вызывает беспокойство.

Совещание с кабмином по экономическим вопросам прошло в Москве в понедельник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что совещание является традиционным. В нем приняли участие министр экономического развития, министр финансов, председатель Центробанка, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации. Эти совещания проводятся для того, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики, объяснил Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что в понедельник президент России проведет встречу с и.о. главы Башкортостана Радием Хабировым. Президент и глава региона «сверят часы» и обсудят текущие вопросы.Также пресс-секретарь президента РФ напомнил, что завтра закрывается WorldSkills в Казани. Путин приедет на закрытие, заметил Песков.