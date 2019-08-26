В Совфеде предупредили о ловушке для России на пути возвращения в G8

Если Россия снова станет частью G8, то это будет означать «мощную пощечину» и «сокрушительное поражение» для Украины, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане», — заявил немецкий политик.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что у России достаточно площадок для того, чтобы последовательно и стабильно развиваться, взаимодействуя при этом с другими странами.

«Я считаю, что те форматы, которые мы наработали, а это и G20, и ШОС, и БРИКС, позволяют нам эффективно решать задачи экономического развития, которые мы перед собой ставим», — перечисляет сенатор от Севастополя.

По мнению российского политика, возвращение в G8 на условиях коллективного Запада будет не просто бессмысленно, но и губительно для России. Она считает, что Москва в первую очередь должна руководствоваться собственными политическими интересами, чтобы не допустить утраты государственности.

«Каким-либо образом в угоду нашим «западным партнерам», ради допуска к G7, G8, торговать своим суверенитетом — это значит загонять себя в ловушку. Мы должны выстраивать отношения на абсолютно равной основе с учетом прежде всего наших не только экономических, но и политических интересов. Потому что как только мы начинаем пытаться угодить в чем-либо нашим «западным партнерам» в ущерб нашим собственным интересам, мы запускаем на внутреннем контуре процесс саморазрушения. А они наиболее опасны для нас как для государства, потому что история показывает одно — с внешней стороны нас уничтожить невозможно. Все процессы, разрушающие наше государство, протекали внутри, когда начиналась смута, когда начиналось метание элит, когда они в ущерб интересам государства продавали суверенитет. Этого допускать категорически нельзя», — подытожила Ольга Тимофеева.

Напомним, в марте 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 (без участия РФ). Запад неоднократно подчеркивал, что возвращение России в международный клуб будет возможно только в случае «соблюдения РФ минских соглашений» и «возвращения» Крыма Украине.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Согласно итогам плебисцита, более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.