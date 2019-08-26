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Власти Судана объявили чрезвычайное положение после столкновения племен на востоке страны

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Власти Судана объявили чрезвычайное положение после столкновения племен на востоке страны

Хартум, 26 августа. Временные власти Судана объявили чрезвычайное положение в воскресенье в восточном штате Красное море.

Отмечается, что с минувшей среды в Судане участились столкновения между племенами. По меньшей мере, 16 человек были убиты, для сдерживания обстановки в регион отправили силовиков. При этом причина столкновений остается неясной.

Как передает издание nbntv.me, власти распорядились провести расследование в течение нескольких дней. В вязи с напряженной обстановкой в штате Красное море введено чрезвычайное положение.

Ранее силы безопасности и подразделения специального назначения армии Судана предотвратили эскалацию напряженности в Хартуме. Силы быстрого реагирования (СБР) и армейские подразделения были вынуждены провести операцию на площади перед комплексом зданий министерства обороны Судана в центре Хартума, где расположен палаточный лагерь протестующих.

Власти Судана объявили чрезвычайное положение после столкновения племен на востоке страны

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Источник: nbntv.me
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