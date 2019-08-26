Эксперт объяснила, почему в России не за кого выходить замуж

Москва, 26 августа. Дисбаланс соотношения мужского и женского населения в России выровняется к 2030 году и проблема «страны одиноких бабушек» будет решена, заявила генеральный директор исследовательского центра «Лаборатория Крыштановской» Ольга Крыштановская.

Эксперт отметила, что нехватка мужчин наблюдается во всем мире, не только в России.

«Такая тенденция существует во всех странах, потому что ожидаемая смертность мужчин выше», — сказала она.

Крыштановкая объяснила это рядом фактов: мужчины участвуют в военных действиях, работают на опасных производствах, они чаще, чем женщины, гибнут в авариях. Кроме того, продолжительность жизни у женщин в среднем на восемь лет дольше. По данным специалиста, в России женщин на 11 млн больше, чем мужчин, отсюда и происходят проблемы женского одиночества, неполных браков, измен.

«Сейчас у многих женщин есть ощущение дефицита мужчин. Что просто нет мужиков, что не за кого выходить замуж», — добавила она.

Особенно, по мнению Крыштановской, это заметно среди пожилого населения.

«В конце концов, это страна одиноких бабушек. Когда люди пожилые, почти нет дедушек», — пояснила специалист в интервью телеканалу 360.

Однако паниковать, по ее словам, не стоит: демографы считают, что к 2030 году ситуация в России выровняется.

Ранее Росстат сообщил о падении числа браков и разводов в России в первой половине текущего года. Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН объяснила это появлением большого количества разных тренингов и специальной литературы.