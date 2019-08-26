Песков не стал связывать учения на юге России с ответом на действия США

Москва, 26 августа. Министерство обороны и другие ведомства работают над подготовкой зеркального ответа США из-за выхода из ДРСМД и испытаниями ракеты средней дальности. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы же слышали поручения президента? Они же были даны, конечно», — подчеркнул он, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, приступило ли военное ведомство к ответным шагам.

В прошедшую пятницу российский лидер Владимир Путин заявил, что проведенные 18 августа Пентагоном испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России данные относительно того, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД. Глава государства указал на то, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, и поручил компетентным ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.

Пресс-секретарь президента РФ при этом не стал связывать начавшиеся на юге России военные маневры с действиями США. По словам Пескова, это обычная работа ВС страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В целом, в последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии», — сказал он.

Песков обратил внимание на то, что нет никаких сомнений, что поручение главы государства по подготовке зеркального ответа в связи с выходом из ДРСМД и новыми испытаниями будет выполнено.