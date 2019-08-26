США ввели новые санкции против России по «делу Скрипалей». События дня. ФАН-ТВ

США ввели второй пакет санкций по «делу Скрипалей» Скандал в Солсбери опять в центре общего внимания. США ввели новые санкции против России в рамках прошлогоднего «дела Скрипалей». Власти Штатов посчитали, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия. Теперь американским банкам запрещается ряд операций с российским госдолгом, выдача нерублевых кредитов властям нашей страны. И самое интересное — США обязуются препятствовать любой помощи Москве от мировых финансовых институтов, в том числе МВФ и Всемирного банка. Напомним, в марте 2018-го бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились в британском Солсбери. По данным Лондона, речь идет о нервнопаралитическом веществе, известным как «Новичок». Власти страны сходу обвинили в инциденте Россию, эту же позицию подхватили западные партнеры. Москва свою причастность отвергла и потребовала доказательств, не раз предлагая совместное расследование. Но Лондон все это оставил без внимания.

В Абхазии объявлены первые итоги президентских выборов ЦИК Абхазии озвучил предварительные итоги президентских выборов. Согласно финальным подсчетам, в первом туре с результатом почти в 24% победил действующий лидер страны Рауль Хаджимба. Ненамного отстал Алхас Квициния — глава оппозиционной партии «Амцахара». Он набрал чуть меньше 22%. Оба политика выходят во второй тур, который состоится 8 сентября. Наиболее досадно выборная гонка сложилась для Олега Аршбы, советника министра обороны. В его штате заявили, что отрыв от второго места составил менее сотни голосов, но и это — поражение, которое уже признали. Остальные шесть кандидатов даже суммарно не набрали голосов, необходимых для борьбы во втором туре. Но и между двумя финалистами борьба обещает быть острой, так что предсказать ее исход пока невозможно.

Арестованное имущество Абызова оценили в 27 млрд рублей А вот Следственный комитет РФ занялся другими, не менее интересными подсчетами. Оперативники оценили стоимость арестованного имущества экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова в 27 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда. Напомним, что по версии следствия, с 2011 по 2014 годы чиновник, владея несколькими оффшорными компаниями, незаконно выводил деньги за границу, хищения составили около 4 млрд рублей. Абызова задержали в марте, ему предъявлены обвинения в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.