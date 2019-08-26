Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Путин и Эрдоган обсудят на встрече уничтожение террористов в Идлибе

37
0 Оставить комментарий

Путин и Эрдоган обсудят на встрече уничтожение террористов в Идлибе

Москва, 26 августа. Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на предстоящей встрече вопрос подавления и уничтожения террористов, находящихся в сирийском Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, в ходе телефонных переговоров президентов России и Турции, состоявшихся 23 августа, Эрдоган сообщил, что сирийская кампания в Идлибе создает гуманитарный кризис и угрожает турецкой национальной безопасности. Песков подчеркнул, что Путин с пониманием относится к озабоченности турецких коллег, вызванной данной ситуацией.

«Но в то же время президент неоднократно подтверждал свою озабоченность в связи с активизацией действий террористических элементов из Идлиба, которая, конечно, не может осуществляться без соответствующего подавления и уничтожения этих террористов. Именно для обсуждения этой непростой ситуации оба президента и условились провести встречу в Москве», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что встреча лидеров двух стран пройдет 27 августа. Эрдоган прибудет в Россию с однодневным визитом, сообщает НСН.

Отметим, что в начале августа президент Турции объявил о начале новой военной операции на северо-востоке Сирии. Ожидается, что она позволит уничтожить курдские вооруженные отряды на крупном участке сирийской территории вдоль турецкой границы, пишет «Ридус».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров